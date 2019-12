LE CREUSOT : Les Aveugles et Malvoyants ont fêté Noël

Une cinquantaines d'adhérents se sont retrouvés devant un succulent buffet servi par les établissements LIEVRE boucherie, charcuterie et traiteur à Montcenis. Le repas et l'après midi s'étant déroulés dans une ambiance très festive avec chants, histoires et comtes .

Le Président Jean Pierre THIERRY et l'ensemble des convives remercient les établissements LIEVRE pour leur gentillesse et la qualité du buffet.

Ils se retrouveront le jeudi 09 janvier 2020 pour fêter la galette des rois avec animation. Il sera également procédé au tirage des grilles misent en vente pour gagner un voyage d'une semaine ainsi que des bons d'achats Géant Casino et le dimanche 26 janvier 2020 pour le repas de début d'année avec animation au restaurant "Le Petit Campagnard" aux Bizots.

DEFICIENTS VISUELS ET BENEVOLES REJOIGNEZ NOUS

Nous recherchons des BENEVOLES pour:

- Déplacements sur le Creusot.

- Aide aux handicapés dans nos 24 ACTIVITES.

- Projets d'animation.

- Accompagnement dans nos sorties



POUR TOUT CONTACT:

Président :

Jean Pierre THIERRY,

tél: 06 70 27 16 95

et: malvoyants.lecreusot@gmail.com

Maison des associations Mouillelongue,

27 rue des Abattoirs

71200 Le CREUSOT.

Tous les Jeudis de 14h à 17h30 et les mercredis des semaines paires de 14h à 17h30