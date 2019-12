LE CREUSOT : Les anciens du COC se sont mobilisés pour le Téléthon

Ils sont constants dans leur mobilisation au service du Téléthon... Les anciens du COC, comme tous les ans, ont profité du Marché de Noël pour collecter des fonds. Un tableau était à gagner et au total, ils ont récolté 1745 euros... C'est moins que l'année dernière, mais c'est déjà beaucoup, car les anciens du COC sont parmi ceux qui récoltent le plus de fonds, déjà au Creusot. Roger Berthier était donc très heureux du chèque qui, vendredi soir, lui été remis par Michel Cusant et de nombreux membres de l'amicale.