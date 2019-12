LE CREUSOT : Les 80 enfants de la Lande aux Loisirs préparent leur spectacle

Il sera présenté aux parents ce vendredi à 17h30.

80 enfants sont inscrits au centre de loisirs pendant cette seconde semaine de vacances de Noël. Et comme souvent à la fin de chaque séjour, les enfants montent un petit spectacle à destination des familles. Ce lundi après-midi, danses et chants étaient donc au programme des animations.« Nous fêtons ainsi le passage à l’année 2020, précise Giovanni Froppier, le responsable du centre. Les matins sont plutôt consacrés à des ateliers créatifs et à des jeux sportifs sur le site. Nous irons aussi aux séances de cinéma proposées par la médiathèque.»