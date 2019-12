LE CREUSOT : Les 4 gagnants pour le spectacle de cirque et de voltige, ce vendredi soir à L'arc

The Elephant in the room

le vendredi 20 décembre

à 20h30 à L’arc.

Les 4 gagnants

The elephant in the roomCirque Le RouxUne comédie phénomène de haute voltige à l’élégance rétro.« L’ambiance : les années 1930, entre huis clos et cabaret. Le décor : un boudoir cosy, tapissé de gris, où le champagne frais coule à flots. Les protagonistes : trois hommes, plutôt dandys, et une mariée assez hystérique, Miss Betty, qui entretiennent des relations mystérieuses. Leurs confrontations se métamorphosent en une acrobatie de haut niveau, en tenue chic et glamour, saupoudrée d’une dose d’humour et d’excentricité. Un spectacle beau et brillant. » Télérama« Inventif et profondément original. » Le Monde« Folie furieuse, heureuse et loufoque. » Le FigaroPour ce spectacle de cirque, creusot-infos fait gagner 4 places. Le tirage au sort a eu lieu. Les 4 gagnants devront présenter une pièce d'identité pour retirer leur place à l'accueil de L'arc.Annick Sené (Antully)Joëlle Perret (Saint-Eusèbe)Michel Lequin (Le Breuil)Claude Martelin (Le Creusot)