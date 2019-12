Rendez-vous au Gymnase des Acacias le matin et à la Halle des Sports l'après-midi.



Pendant les vacances scolaires, la ville du Creusot propose le sport à la carte aux ados en début de matinée et aux plus jeunes à partir de 10h230 au Gymnase des Acacias. L'après-midi, le rendez-vous est à la halle des sports pour d'autres activités autour et avec la balle, mais pas seulement. C'est du lundi au vendredi, sauf évidemment les jours de fête et ni le samedi ni le dimanche.