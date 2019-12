LE CREUSOT : Le Père Noël est passé à l'A.B.C.

Les jeunes basketteuses et basketteurs avaient le sourire mercredi après-midi.



C’est à la lumière d’un projecteur suiveur que le Père Noël est arrivé à la salle Jean de Prat et a honoré son rendez-vous avec les jeunes basketteurs Creusotins (mais aussi les moins jeunes) en ce mercredi après-midi.C’est Philippe qui en maitre de cérémonie, assisté de Camille et des U15 Filles et Garçons, ont au préalable occupé les enfants par un parcours Basket tout azimut avec des jeux d’adresse et de dribble sur l’ensemble des paniers de la salle. Plusieurs équipes constituées avec le formidable vivier de l’école mini basket local ont bataillé « pour de vrai » en se prenant au jeu d’une compétition très spéciale et ainsi obtenir les faveurs du père Noël qui sur le coup de 17h30 est apparu dans la pénombre avec une hotte qui débordait.Généreux comme à son habitude, le bonhomme habillé des mêmes couleurs que celles de l’AB Creusot, a distribué ses prix de façon très équitable à l’ensemble de tous les basketteurs, parents et participants sous forme d’une pluie de chocolats, papillotes et autres sucreries de saison… pour l’immense joie de tous les présents.Rires, ambiance de fête, sono à fond et ballons ne cessant pas de transpercer les filets de la salle Jean de Prat… Le temps d’immortaliser milles selfies et photos prises ici et là avec l’invité d’honneur du jour ; les dirigeants de l’ABC se sont empressés d’aligner quinze mètres de tables sur le parquet pour les remplir de dizaines de gâteaux, boissons et autres amuses gueules préparés et apportés par l’ensemble des licenciés.Un magnifique Pot de l’amitié conclut cette belle soirée que Moumen Achou, adjoint au maire et en charge du sport et de la jeunesse nous fit l’honneur de partager avec l’ensemble des bénévoles et des forces vives de l’AB Creusot. Un temps d’échange autour de projets et perspectives « Basket » à l’horizon 2020 occupa aussi quelques discussions pendant que des gamins infatigables continuaient à performer adresse et « Deux contre deux » sous chaque cercle de la salle Jean de Prat … C’est à ce moment que le Père Noël, heureux d’avoir rempli sa mission, en profita pour s’éclipser par un vestiaire, appelé sur d’autres terrains.Une soirée qui fera date de par la convivialité ressentie et les nombreuses personnes présentes pour partager ce moment de cohésion club… Une belle satisfaction aussi pour Aurélie et Karima les co-présidentes qui depuis six mois ne ménagent ni peine, ni temps, ni réflexion pour porter haut les couleurs du basket Creusotin.