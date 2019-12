LE CREUSOT : Le Mont Blanc n'a pas oublié Noël...

A.B.

(Photos Alain BOLLERY)

C'est la deuxième fois en quelques semaines que cela se produit... Ce jeudi matin, bien après le lever du jour et bien au-delà de 9 heures, on voyait parfaitement le Mont Blanc depuis les hauteurs du Creusot, mais aussi depuis la rue Chaptal, entre le Monument aux Morts et Les Riaux. Un phénomène rare. Car alors que Le Creusot était sous la grisaille, il fallait que le Mont Blanc soit lui en pleine lumière, signe de beau-temps sur la vallée de Chamonix, à 215 kilomètres à vol d'oisau du Creusot. Bref un vrai moment de bonheur que ce cadeau de Noël offert le sommet mythique.