LE CREUSOT : Le magasin Carrefour Express des 4 Chemins ouvre ses portes ce mercredi

C'est une bonne nouvelle pour le quartier.



J.S.

Le magasin a été inauguré mardi soir en présence des gérants Valérie et Bruno Attoun, des employées Fanny et Kelly, de la direction et des conseillers de l’enseigne Carrefour, des commerçants et des futurs clients du quartier. Sylvestre Coniau, adjoint délégué au commerce, représentait la Municipalité.Ouf, un nouveau commerce de proximité ! Ce ne sont pas les habitants du quartier des 4 Chemins qui s’en plaindront. En provenance du Val d’Oise, les gérants sont ravis de découvrir la ville du Creusot et de relever le défi d’un commerce de proximité. C’est donc une supérette de 183 m2 et des rayons parfaitement agencés qu’ont pu découvrir les invités lors de cette soirée inaugurale.En dehors des produits traditionnels, l’enseigne propose divers services. Du pain cuit sur place, une offre bio vrac, un point café, un espace restauration et une grande amplitude horaire pour satisfaire le plus grand nombre. Le magasin sera ouvert tous les jours à 07h00 sauf le dimanche (09h00) et fermera ses portes à 20h00.