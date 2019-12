LE CREUSOT : Le gagnant de la voiture du «Grand jeu de Noël de l’UCIA» est connu

C’est un couple du Breuil qui a été tiré au sort vendredi soir et qui va rouler en Kia Picanto.



A.B.

300 euros pour Auy Middles

Au jeu des selfies (75 participants) et après tirage au sort, c’est Auy Middles qui a remporté 300 euros en chèques cadeau des Vitrines de Saône-et-Loire.



Le Père Noël a joué les prolongations au Creusot, ou plutôt dans la région du Creusot. Car c’est en effet au Breuil, rue Hector Berlioz, qu’il s’est rendu, vendredi soir, avec un très très gros cadeau : Très officiellement c’est Monsieur Jean Frost qui a gagné la Kia Picanto qui constituait le gros lot du grand jeu de Noël de l’UCIA du Creusot. Mais c’est son épouse qui avait rempli le bulletin déposé dans l’urne. Elle se prénomme Jacqueline. «Mais c’est plus rapide d’écrire Jean», a-t-elle expliqué, vendredi soir, dans un grand sourire.Quand ils ont reçu la visite du Père Noël de l’UCIA, à savoir Luc Coulon et des autres membres du commando du bonheur, la surprise a été grande pour Jacqueline et Jean Frost. Tous deux sont de jeunes retraités. Jacqueline a travaillé pour le compte des Papillons Blancs au Breuil et Jean pour le compte d’AREVA devenu Framatome.C’est grâce à un achat de Noël effectué à la boutique Papyrus, rue Maréchal Foch au Creusot, que le couple a gagné la voiture. «C’était pour des cadeaux pour mes belles sœurs», a glissé Jacqueline. Ne manquant pas de préciser : «On a effectué tous nos achats de Noël au Creusot. On aime nos commerçants et on aime les faire travailler».Le tirage au sort a donc bien fait les choses. Et d’autant plus que Jacqueline et Jean n’avaient encore jamais gagné avec l’UCIA du Creusot.C’est Maître Mouries qui a effectué le tirage au sorti parmi largement plus de deux dizaines de milliers de bulletins. Jacqueline, dont la voiture a huit à neuf ans d’âge, devrait bientôt conduire la très belle Kia Picanto. Il faudra quand même attendre le 3 janvier le temps de faire tous les papiers et de la préparer.En attendant les époux Frost vont partager leur bonheur avec leurs deux filles et leurs petits enfants. Et vendredi ils ont évidemment sorti le champagne pour fêter la très bonne et très heureuse surprise.