LE CREUSOT : Le collectif «Cité d’Elles», soutenu par l’association Rihed, était sur scène, à l’Escale, ce samedi soir

A l’Escale, devant un public des grands soirs, le collectif de femmes a présenté son travail, une exposition photo, une mise en scène et un concert.

Vincent Brucci

Salle de spectacle de l’Escale comble, confirmant ainsi le bon travail de ces femmes, ces hommes, qui avaient manifestement quelques messages à passer. L’atelier présenté par dix acteurs a beaucoup fait rire, beaucoup ému également, les messages étaient tous profonds, vrais :ils ont tous, à leur tour, raconté des anecdotes sur le fait de se faire accepter dans notre ville. Faciès différent, couleur différent, accent ou langue différents, tous ont dévoilé une histoire vécue, l’histoire de leur arrivée dans notre ville. Tous ont voulu, aussi, et surtout, avouer, revendiquer pourquoi ils aiment tant Le Creusot. Les émigrés, les enfants d’émigrés, ceux arrivés il y a quelques temps et puis les derniers, ceux qu’on appelle les migrants.Certains parlent difficilement, alors ils s’expriment en un anglais parfait, ils se font comprendre, marquant cette volonté inconditionnelle de vivre pleinement parmi tout le monde. Comme Jamal, afghan de 27 ans, arrivé au Creusot depuis 14 mois, demandeur d’asile, il apprend notre langue grâce à la bonne volonté des associations, des bénévoles (Solid’R coop ou l’association Le Pont).Charazed Achou, la responsable du collectif « Cité d’Elles », collectif soutenu par l’association Riheb, a porté cette initiative : « On a monté cette idée, ce collectif de femmes, avec Elisa Arzarier, la présidente de Riheb, on l’a déposé auprès de la politique de la ville qui nous a soutenu. Avec la ville du Creusot, la Région et l’Arc nous ont suivis. » L’exposition photos et les textes qui les accompagnent sont de l’initiative d’Hanicka Andres, la baraque TV était de la partie également, sans oublier le collectif El Ghemza.Le vivre ensemble, l’intégration sont le « fil d’Ariane » de ces initiatives, mais pas seulement, toujours la responsable, Mme Achou : « L’intérêt de cette expo, c’est de voir ou revoir les anciens habitants d’Harfleur, je suis vraiment ravie du résultat, les gens se sont rencontrés, retrouvés, certains ne se sont pas vus depuis des décennies. »Les anciens habitants, croisant les anciens voisins, les nouveaux du quartier, un sacré bouillon d’émotion, à coup sûr !Devant le succès de cette belle soirée, nous avons bien entendu demandé quels seront les futurs projets ? « Continuer, bien sûr, mais nous avons une réflexion à faire sur les femmes. »La soirée s’est terminée par un concert de Bania.