LE CREUSOT - LE BREUIL : Quand les arbres sont en fleurs à Noël...

C'est assez exceptionnel pour être souligné : On vient tout juste de rentrer dans l'hiver 2019/2020 et des arbres sont en fleurs comme au printemps... La nature a évidemment enregistré le mois de décembre extrêmement doux que l'on vient de vivre au Creusot et dans sa région.Alors il faut croire que les arbres l'ont intégré comme si c'était le printemps. Pour donner de belles fleurs. C'est le cas, à l'angle de la rue des Anémones et du Boulevard du Maréchal Lyautey au Creusot. Mais aussi rue des Grandes Raies au Breuil, avec un prunus qui est déjà tout en fleurs.Certains diront qu'il n'y a plus de saisons. D'autres que c'est un des effets du changement climatique. Les plus anciens assurent eux que quand il a neigé sur les feuilles, ce qui a eu lieu le 14 novembre, alors il ne neige peu ou plus de l'hiver... A voir si cela se vérifie d'ici la fin mars. A voir aussi si le proverbe «Noël au balcon, Pâques au tison» sera vérifiée. Réponse le 21 avril !