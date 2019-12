LE CREUSOT La société de Tir a honoré ses plus vieux licenciés et remercié ses bénévoles

Les récipiendaires :

Louis Duverne 50 ans de présence ; les plus de 30 ans Claude Chassard, André Krzelj, Yazar Berberoglu, Christian Izoir ; les plus de 20 ans Daniel Bertrand, Jean Sébastien Duvauchel, Franck Martin et Michel Gendreau, les 20 ans de présence Michel Vernizeau et Sébastien Ganet.



Cela devient une tradition, chaque fin d’année la société de tir du Creusot réunie un certain nombre d’adhérents pour une soirée dinatoire inoubliable, ce 28 décembre onze récipiendaires ont été cités, les présents se sont vu remettre un diplôme afin de les honorer pour les années de fidélités passer au sein du club Creusotin. Parallèlement ce rassemblement avait pour but également de remercier les bénévoles, sans eux le club ne pourrait « fonctionner », une bonne partie des travaux d’entretien sont réalisé par une poignée de volontaires, idem pour l’accueil et le fonctionnement en général , le Président Philippe Bagnard a insisté sur le dévouement des ces travailleurs de l’ombre, c’est également les propos de David Marti le Maire du Creusot qui était présent, c’est d’ailleurs ce dernier qui a tenu à faciliter chaque diplômés .Un rappel important des résultats sportifs a été abordé durant la soirée, en insistant sur l’énorme travail fait avec les élèves de l’école de tir, la section des jeunes s’est enrichie de plusieurs médailles nationales en 2019.En fin de réception le gagnant du jeu de la Rosette enrubannée a été dévoilé après contrôle de la longueur du ruban devant l’assemblée présente, c’est Jean Paul Coussot et Antonio Marchésano qui ont mesuré de main de Maître la longueur du tissu, les mises obtenues viennent se cumuler aux dons récupérés en faveur de l’opération du Téléthon en place depuis le 6 décembre , la totalité des fonds reviennent à l’AFM-Téléthon ; c’est Yves Delsarte qui était le plus proche de l’estimation , bravo à lui et grand merci à tous pour votre implications , bonnes fêtes de fin d’année à tous les Sportifs .