LE CREUSOT : La partie de poker le conduit au tribunal

« Une explication normale entre voisins aurait été préférable à cette altercation. » Le vice-procureur parle d’or. « Une explication » est toujours préférable à tout autre moyen de faire face à un conflit, mais le conflit de voisinage connaît-il les « explications normales », celles qui aboutissent à la disparition du conflit ?*

Ça a chauffé violemment

Désaccord complet sur le contexte de l’altercation

« Peu importe, ce n’est pas l’objet du débat »

« Etat susceptible d’amélioration s’il limite la prise de toxiques »

La victime demande un renvoi sur intérêt civil

Il est condamné, mais pas à la prison ferme

Il se signe

Florence Saint-Arroman

En ce jeudi 2 janvier, la première comparution immédiate de l’année 2020 nous laisse dans une forme d’expectative. Le 3 décembre dernier, dans un immeuble du Creusot, J. X est venu jouer au poker chez un ami, avec un autre ami qu’il dit handicapé. Le voisin du dessus dit subir le tapage des joueurs depuis quelques heures lorsqu’il descend, aux alentours de 22 heures, demander le calme. À partir de là les versions du prévenu et celle de la victime diffèrent.Vers 22h30 le voisin du dessus appelle la police : un homme l’a poursuivi et menacé jusque chez lui, brandissant en couteau et multipliant les menaces (« je vais te tuer », « je vais te crever les yeux »). Il a tambouriné dans la porte, avec les poings et les pieds, au point de l’enfoncer. L’OPAC se constitue partie civile et demande 197 euros d’indemnité. Les policiers descendent d’un étage et trouvent l’individu en question qui spontanément leur donne le cannabis qu’il a sur lui (1,85 gramme). Ils l’embarquent sans difficulté. Le gars a une alcoolémie de presque 1 gramme.Violences avec menace d’une arme, menaces de mort et usage de stupéfiants de mars 2016 au 3 décembre 2019 : voilà de quoi doit répondre J. X., 28 ans. Il est incarcéré depuis le 5 décembre, jour de grève des avocats. Presque 1 mois de détention provisoire, c’est pas mal. Il reconnaît les faits mais conteste le déroulé : « j’étais avec un ami, handicapé, or monsieur (la victime) est entré comme ça et lui a mis deux claques. J’ai dit ça (les menaces) parce qu’il avait un 9 mm. » Diantre ! « Y a-t-il eu une perquisition chez vous ? » demande la présidente Pertuisot à la victime. « Non. » On ne saura pas s’il avait une arme de poing, ou pas.Le prévenu va devoir faire avec ça, car il ne fournit aucune pièce au tribunal à l’appui de ses dires. La victime se lance dans une longue explication pour raconter son arrivée à l’appartement où on faisait « la fiesta » mais la présidente abrège car « peu importe, ce n’est pas l’objet du débat ». Le prévenu était sous contrôle judiciaire car il est convoqué devant le tribunal correctionnel en mars prochain, on lui reproche des violences en état d’ivresse, entre autres. L’enquête sociale rapporte que « des évènements familiaux traumatisants » l’ont conduit à fumer jusqu’à 15 joints par jour, depuis environ 12 ans.L’alcool reste occasionnel, mais à chaque fois il boit trop et perd la maîtrise de lui-même. Il perçoit le RSA, est sans domicile fixe, expulsé du foyer à cause des faits qui seront jugés bientôt. Chance, il a une copine depuis 6 mois qui a attesté le connaître comme un homme gentil, jamais violent avec elle, et qui s’engage à l’héberger s’il sort de prison. Maître Bernard le plaide : on peut aménager une peine au lieu de le maintenir en prison comme l’a requis le ministère public. L’avocate s’appuie également sur l’expertise psychiatrique diligentée pour la future audience : J. X. ne présente ni troubles mentaux, ni pathologie, et « son état est susceptible d’amélioration s’il limite la prise de toxiques ».La victime (un homme plutôt jeune) voudrait des indemnités pour les préjudices subis : « La maison de la justice et du droit m’a appelé et m’a dit les choses à faire : me constituer partie civile et demander un renvoi sur intérêt civil. A vrai dire, j’y connais vraiment rien. On m’a indiqué une avocate mais elle est absente pendant les fêtes, et comme j’y connais vraiment rien, je… », « vous demandez un renvoi pour avoir le temps de chiffrer vos préjudices », termine la présidente.Le tribunal dit J. X coupable et le condamne à 9 mois de prison dont 6 mois sont assortis d’un sursis mis à l’épreuve de 2 ans. Obligations de soins (psychologiques et en addicto), de travailler et d’indemniser la victime. Interdiction de tout contact avec celle-ci. Le tribunal ordonne l’exécution provisoire (ça signifie que ces mesures prennent effet à l’instant même). Renvoie sur intérêt civil pour la victime, accorde les 197 euros à l’OPAC pour la réparation de la porte.Dans le box, un jour nouveau s’est levé. Un élan vital perceptible à la façon dont le prévenu se tient, écoute, et regarde la présidente qui lui explique la peine en détail. J. X est investi. Il échange quelques mots avec un membre de son escorte : on le remmène au centre pénitentiaire pour la levée d’écrou et il sera libre. Sous main de justice mais à ciel ouvert. Le jeune homme esquisse furtivement un signe de croix.