LE CREUSOT : La nuit du Réveillon le service au public continue

Le message de l’intersyndicales

des sapeurs pompiers :

Comme chaque anne?e, c’est avec honneur et plaisir que les agents de garde du Centre d’Incendie et de Secours du Creusot vous accueillent.

Pourtant en ce dernier jour de l’anne?e, et depuis 6 mois maintenant, notre corporation reste sans re?ponse concre?te aux proble?matiques auxquelles nous sommes confronte?s. Tant l’Etat, que les repre?sentants des de?partements et maires de France qui constituent nos autorite?s, jouent de la sourdine aux revendications porte?es par la voix de nos repre?sentants nationaux.

Si chacun se complet a? reconnai?tre notre action au quotidien, notre ro?le vital dans la re?ponse aux maux de notre socie?te? sur le terrain, nous regrettons toutefois que pour des raisons purement budge?taires, notre profession ne soit toujours pas reconnue autrement que par de beaux discours.

Les uns de?cident, les autres financent, et nous autres ne savons plus a? qui nous re?fe?rer.

Les sapeurs-pompiers de Sao?ne et Loire, du Creusot, et de France sont donc en gre?ve depuis juin dernier sans avoir e?te? entendus, et ce malgre? une manifestation d’ampleur a? Paris au courant de l’automne.

Si nous saluons quelques avance?es re?centes a? l’e?chelon de?partemental, avec notamment un plan de recrutement d’une petite trentaine de sapeurs-pompiers professionnels sur 2 ans pour essayer de mieux juguler l’e?volution galopante de nos missions et la de?sertification des casernes de pompiers volontaires en journe?e, il reste toutefois un ensemble de revendications de porte?e nationale sans re?ponses a? ce jour et qui portent sur :

- Les inquie?tudes des SPP et des PATS au sujet de la re?forme des retraites ;?- Une meilleure pre?vention des risques professionnels auxquels sont expose?s les personnels (Violences, Fume?es et toxicologie, Risques e?mergents, ...) ;?- La revalorisation de l’indemnite? de feu et de l’indemnite? de responsabilite? ;?- La revalorisation du re?gime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suje?tions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les Personnels Administratifs et Techniques Spe?cialise?s, avec la reconnaissance de la spe?cificite? des me?tiers occupe?s par ces agents dans les SIS ;?- Une re?forme de l’engagement des secours en matie?re de Secours d’Urgence A Personnes (SUAP, Assistance a? personne, ...) ;?- Un redimensionnement des effectifs ope?rationnels a? la hauteur des vrais besoins.

Enfin, la re?forme annonce?e du re?gime de retraite n'augure rien de bon pour les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et les personnels des filie?res administrative et technique (PATS).

Notre profession, bien qu’elle soit classe?e en cate?gorie active, reste tre?s vigilante et inquie?te a? cet instant, au regard des paroles tenues il y a quelques semaines par l’ex haut-commissaire aux retraites, et qui semblent s’e?tre dilapide?es depuis.

Vous aurez donc compris Monsieur le Maire, quel est l’e?tat de morosite? et d’inquie?tude des sapeurs-pompiers professionnels en ce 31 de?cembre, comptant sur votre ro?le d’e?lu local et votre re?seau pour vous faire l’e?cho de ce malaise.

Nous vous remercions pour ce temps d’e?coute et nous terminerons en vous souhaitant une agre?able soire?e



On peut parler de rituel. Mais c’est bien plus. Mardi soir, le Maire du Creusot et une délégation d’élus composés de Montserrat Reyes, Bernard Durand, Sylvestre Coniau et Bernard Paulin a rendu visite aux agents du service public mobilisés toute l’année, sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Ils assurent la continuité d’un service public essentiel et vital pour nos concitoyens.Au Centre de secours, les élus ont été accueillis par le chef de centre Alexandre Monin qui était entourés des 13 pompiers assurant la garde, avec à leur tête le Lieutenant Meunier, chef de groupe.La visite des élus a été l’occasion pour Ludovic Picard de lire un message au nom de l’intersyndicale, pour demander au Maire et aux élus d’être les relais de leurs revendications (lire ci-dessous).«Vos revendications sont légitimes et vous pouvez compter sur moi pour porter vos revendications auprès des personnes concernées», a répondu le Maire David Marti soulignant les besoins en terme de qualité du service public, de la qualité des biens et des matériels, mais aussi remarquant que les rémunérations des pompiers ont moins évolué que celles des forces de Police, «alors que vous venez porter secours et assistance à la population. C’est pour cela que je considère que vous devriez être rattachés à un corps d’Etat. Ce serait plus cohérent et plus logique. C’est d’ailleurs porté par des élus au Sénat. Le service public a besoin de moyens adaptés. Et ce n’est pas sur ce sujet que l’on doit faire des économies. Car il faut le rappeler : Vous mettez en péril vos vies, pour sauver des vies».Jacky Jatocha a ensuite remercié la mairie du Creusot qui répond toujours présente quand elle est sollicité par l’amicale des sapeurs pompiers. Ce qu’il a jugé de précieux.La délégation municipale s’est ensuite rendue au commissariat de Police où elle a été accueillie par le Major Moscato. Six Policiers étaient mobilisés pour la nuit.Au service des urgences de l’Hôtel-Dieu, les docteurs Rémy Demorelos et Florian Dumas étaient mobilisés pour la nuit avec deux infirmières, une aide-soignante et un brancardier. Avec un relai transmis par le Docteur Langlais.Enfin, la visite s’est terminée à la Maternité où le service public de nuit allait être assuré par deux sages femmes et deux auxiliaires de puériculture.