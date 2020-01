LE CREUSOT : La maison de retraite du Canada en «quarantaine» à cause d'une grosse épidémie

A.B.

Ce sont plusieurs fidèles internautes qui ont de la famille à l'EHPAD départemental du Creusot, à la résidence du Canada, qui nous ont alerté. Au moins depuis mardi 31 décembre, l'établissement est fermé au public, aux visiteurs et aux familles. Cela en raison d'une grosse épidémie de gastro-entérologie. Une épidémie qui, selon des informations communiquées par des familles, a conduit à une mise en quarantaine des patients, tous bloqués et consignés dans leurs chambres.Si ce sont là des choses qui arrivent, plusieurs familles ne comprennent pas que la direction n'a pas décidé d'une information officielle et claire. Ne serait-ce que par la voie d'un communiqué de presse. «Cela aurait évité à des gens de se déplacer pour rien et de buter sur la porte», a ainsi réagi la fille d'une résidente. Le fils d'un résident, domicilié à une trentaine de kilomètres du Creusot, a lui manifesté la même incompréhension avec même de la colère : «Franchement, en cette période de fête, le minimum aurait été de faire une information officielle».creusot-infos qui a tenté d'en savoir plus le 1er janvier n'a obtenu aucune information. Rien à dire. Silence radio. Ce qui est pour le moins surprenant. Il est vrai qu'il est plus facile d'inviter régulièrement les médias pour venir faire des photos sur les activités et montrer que tout va bien, plutôt que de délivrer une information officielle concernant un problème sanitaire important.Du côté de la Mairie du Creusot, contactée par creusot-infos, Catherine Desplanches, en charge des personnes âgées a été catégorique : «Aucune information n'est venue de la direction de l'EHPAD. Mais c'est toujours comme ça !»