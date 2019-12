LE CREUSOT : La magie de Noël au Parc des Combes a encore opéré (2)

Le second reportage photos de creusot-infos sur le dernier jour de circulation.



Ce lundi 23 décembre marquait le dernier jour de circulation des Trains de Noël du Parc touristique des Combes et c'était la foule des grands jours pour monter à bord d'un des 4 "trains spéciaux" en direction du monde merveilleux du Père Noël ; il faudra désormais attendre l'année prochaine pour se rendre dans ce monde féérique et magique.

La magie opère encore et toujours du côté du parc touristique des Combes où près de 550 personnes sont venues à la rencontre du Père Noël ce lundi et comme les jours précédents, c'est toujours le même succès populaire.

Les enfants ont des étoiles dans les yeux, des sourires jusqu'aux oreilles et les parents sont ravis de voir leurs chères petites têtes blondes enjouées et radieuses ; des moments de joie et de fêtes qui vont en appeler d'autres très bientôt, le temps pour le gentil Père Noël qui a distribué papillotes, chocolats et autres sourires de retrouver ses rênes avant la grande distribution de demain soir.





En effet, ce lundi soir et la journée de mardi ne seront pas de trop pour le Père Noël et ses lutins, afin de préparer les cadeaux des uns et des autres, sans se tromper de destination.