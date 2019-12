Une convention tripartite entre la ville du Creusot, la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau et Action Logement (anciennement 1% logement) a été signée ce mercredi après-midi et va bénéficier à la redynamisation et à la requalification de certains quartiers de la cité du Pilon.



David Marti, Président de la Communauté Creusot-Montceau et Evelyne Couillerot, 1ère adjointe au maire du Creusot accueillaient ce mercredi après-midi Dominique Bourgois, président régional d'Action Logement pour signer une Convention quinquennale dans le cadre du Plan Action Coeur de Ville ; c'est à l'Hôtel de Ville du Creusot, dans le bureau du maire que les 2 collectivités territoriales et l'organisme Action Logement ont scellé ce partenariat qui se veut être "facilitateur" dans la recherche de logement et d'opérations de réhabilitation de logements anciens.





En effet, l'Etat a lancé le programme Action Coeur de Ville en 2018 qui se décline en 5 volets, à savoir l'habitat, le développement économique et commercial, l'accessibilité et les mobilités douces, l'espace public et le patrimoine et enfin l'accès aux services publics, à l'offre culturelle et de loisirs. Et c'est dans la catégorie "habitat" que la ville du Creusot a été retenue et sélectionnée avec 221 autres villes moyennes pour son projet de revitalisation du centre-ville.

Comme l'a relevé Evelyne Couillerot au moment de signer la convention au nom de la ville du Creusot, "l'un des principaux enjeux de ce projet est d'accueillir les nouveaux actifs qui viennent travailler dans les entreprises du Creusot et du territoire, on a à coeur de fixer ses employés sur notre ville". L'élue a précisé que plusieurs secteurs de la ville ont déjà été ciblés, on évoque des "îlots dégradés" qui, grâce à cette Convention et au financement de travaux de réhabilitation ou de destruction-reconstruction par Action Logement, retrouveront leur vocation d'accueillir les habitants.

David Marti au nom de la Communauté Creusot Montceau a tenu à remercier Action Logement qui est " le partenaire essentiel du logement au niveau national et vous avez notamment été un acteur majeur de l'ANRU, vous être le partenaire financier essentiel des Projets Coeurs de Ville en France et sur notre territoire, les villes du Creusot et de Montceau-les-Mines vont vous solliciter pour mener à bien leur projet" a encore ajouté le président de la CUCM qui a souligné également le volontarisme de l'organisme.

Dominique Bourgois s'est déclaré honoré de signer cette convention au nom d'Action Logement que beaucoup connaissance sous le nom du 1% Logement, en Bourgogne une quinzaine de Projets "Plan Action Coeur de Ville" seront menés à bien et l'engagement d'Action Logement se fera dans des opérations d'acquisition-réhabilitation, de réhabilitation seule, d'immeubles entiers et des opérations de démolition-reconstruction situés dans le périmètre du secteur d'intervention d'Action coeur de ville. En contrepartie de ce financement, les droits de réservation des nouveaux appartements sera au profit d'Action Logement Services pour loger des salariés d'entreprises qui participent au financement de l'organisme.



Nicolas AKCHICHE