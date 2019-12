LE CREUSOT : La coiffure c'est aussi de la chimie

Les élèves de CAP Coiffure du Lycée Léon Blum sont passées par le département Mesures Physiques à l'IUT du Creusot.



C'est avec un brin de curiosité et d'enthousiasme, que les élèves de cap coiffure et leurs professeurs Mme Leger et Mr Ferat ont été accueillis par les étudiants de mesures physiques de l'IUT du creusot et par leur professeur Fred Siutkowski.Le but de cette rencontre étant un échange scientifique ciblé sur le cheveu, entre les étudiants et les futures coiffeuses.Après une entrée en matière dans l'amphithéâtre où Fred Siutkowski leur a déroulé le programme de l'après-midi , deux groupes ont été créés .En avant première , Michel Pilloz professeur en matériaux commença, dans sa salle de travaux pratiques, par leur montrer des cheveux au microscope électronique puis au microscope à balayage. Les cheveux grossis plus de 3000 fois n'ont plus le même aspect et on voit très bien la gaine et les écailles du cheveu ... impressionnant quand même !Puis l' après-midi est consacré à une partie liée à la chimie des produits , par exemple " la force des crèmes oxydantes "et leur pouvoir décolorant mais pas que cela....car une série de tests sur l'acidité des produits qu'elles utilisent dans leur métier . L'eau de javel , les produits nettoyants , les savons, l'ammoniaque , le vinaigre blanc...sont passés en tubes à essais avec un réactif naturel , le jus de chou rouge.En effet la cuisson des feuilles de chou rouge permet d'avoir un indicateur d'acidité très intéressant puisque que suivant le réactif utilisé la couleur diffère , par exemple l'ammoniaque va transformer la couleur bleu violacée du jus en vert alors que le vinaigre provoque une belle couleur roug .L'idée est de sensibiliser les coiffeuses aux dangers de ces produits qu'elles utilisent souvent.L'ammoniaque par exemple intervient dans leur produit de décoloration et permet entre autres de libérer l'oxygène issu de l'eau oxygénée..L'eau de javel désinfecte leurs outillages et leur environnement.Les élèves sollicités par ces tests ont ensuite dosé l'eau oxygénée de la crème utilisée en coiffure avec deux concentrations différentes en utilisant comme réactif le permanganate de potassium de couleur violette dans la burette.Mais la chimie impose des précautions obligatoires, gants, blouse et lunettes de protection pour qu'elles puissent faire leur dosage en toute sécurité !Des expériences de décoloration de cheveux avec ces différents réactifs ont été menées et expliquées.Pendant ce temps l'autre groupe était en pleine effervescence dans la salle de thermodynamique:Diffraction pour mesurer l'épaisseur d'un cheveu, cela veut dire qu’un faisceau laser envoyé sur un cheveu voit sa lumière décomposée en des taches sur un écran ces points étant écartés de façon régulière et dépendent de l'épaisseur du cheveu rencontré sur le trajet ) .L'élasticité des cheveux a été faite également .L'hygrométrie du cheveu et le pouvoir de l'eau sur une chevelure !Les tests de sécurité et de consommation électrique ont été réalisés sur une armoire électrique toute équipée, car les futures coiffeuses sont dans leur cursus sensibilisées aux dangers électriques de leur métier .Les casques infrarouges ont été évoqués par le biais d'une lampe infrarouge qui chauffe mais dont on ne voit pas les rayons !L'électricité statique également qui apparaît dans le coiffage. La machine de Wimshurst qui provoque des arcs électriques eu le succès escompté!Les partenaires se sont alors séparés après toutes ces expériences bénéfiques qui, on l’espère, leur donnera une idée de la sécurité dans leur métier .C'est après un dernier échange convivial de papillotes, que Fred Siutkowski et les étudiants Mathys Bijon, Thomas Delaigue, Baptiste Dufoulon et Sébastien Saunière remercient de leur venue les secondes spécialité coiffure du lycée Léon Blum de leur venue à l’IUT.