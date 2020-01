LE CREUSOT : La 3e randonnée de Printemps aura lieu le 5 avril au stade Jean Garnier

Pascal Pacqueau a animé ce lundi soir sa première réunion mensuelle comme président de CVS



Les fidèles adhérents de Creusot Vélo Sport se sont réunis lundi soir immeuble Saint-Henri sous la présidence de Pascal Pacqueau. Il s'agissait pour ce dernier, d'animer le première réunion de l'année en sa qualité de nouveau responsable de l'association. Pascal Pacqueau a tout d'abord présenté ses voeux de bonne année, puis il a rappelé la nouvelle composition du bureau en charge des destinées du club pour la nouvelle année.Noël Talpin a été nommé au poste de vice-président. Le secrétariat sera tenu par Claudette Ducret et Albert Clerc, son adjoint. Les finances seront tenues par Jean-Luc Colussi et Franck Perrusson, son adjoint. Les prochaines manifestations ont été abordées. La traditionnelle journée "galettes"est prévue le dimanche 19 janvier, à partir de 15h30, immeuble des associations Saint-Henri. La 3e randonnée de Printemps a été présentée ensuite. Elle se tiendra le dimanche 5 avril 2020. Les organisateurs attirent l'attention des fidèles de la manifestation puisque celle-ci se déroulera à partir de 8 heures, au stade Jean Garnier. Trois circuits sont prévus pour les vététistes (13,30 et 40 km) et les randonneurs (7,5-13 et 20 km). Comme l'en passé, cette manifestation sportive sera doublée d'un vide-grenier.Les inscriptions pour les emplacements (2 € le mètre linéaire) se feront sur place. Les renseignements et réservations doivent être pris auprès de Georges Jolivet au 06 56 73 47 66. Comme chaque année, un pot de l'amitié a mis un terme très convivial à cette première réunion mensuelle de 2020.