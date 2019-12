LE CREUSOT : La 1ère phase de la campagne de David Marti s'est conclue ce mardi à l'école Rosa Parks avec la présentation de 2 candidats

Au cours de cette dernière réunion de la première phase de la campagne de David Marti, 2 colistiers ont été présentés, à savoir Danièle Picard et José Do Carmo.

2 nouveaux candidats dévoilés, entièrement dévoués au Vivre-Ensemble et au Bien-Être au Creusot



Répondant ainsi à ce "portrait robot-type" du colistier voulu par David Marti, 2 candidats ont été présentés au public en fin de réunion ; un tout nouveau candidat et une candidate sortante qui "rempile" avec plaisir comme elle l'a rappelé dans sa présentation. "Je suis arrivée à l'âge de 19 ans au Creusot via le pôle universitaire que mes parents avaient choisi pour moi ; je quittais alors mon Cameroun natal et depuis 30 ans, je m'épanouis au Creusot. Je voudrais d'ailleurs remercier des gens qui m'ont accompagnée à mon arrivée et qui m'ont beaucoup aidée, je pense à Bernard Paulin, à Serge Bornet ou encore à Camille Dufour, alors Maire du Creusot" a déclaré Danièle Picard qui repart pour une nouvelle campagne dans la nouvelle équipe menée par David Marti.

Danièle Picard a poursuivi en disant "qu'ici au Creusot, j'ai appris que depuis le XVIII ème siècle, la ville avait su intégrer les populations de diverses origines. J'ai un amour et un attachement profond pour cette ville dont j'ai habité des quartiers populaires, les Riaux tout d'abord puis Harfleur ; j'ai vu les systèmes d'aide aux devoirs se développer, l'aide aux populations fragilisées, l'invention des jardins solidaires et quand il a s'agit de prendre part à l'aventure de servir les Creusotins au sein de l'équipe de David Marti et d'André Billardon, cela a été un honneur pour moi. David Marti m'a proposé une délégation et j'ai fait de mon mieux pour relever le challenge.

Ma délégation municipale m'a permis de m'engager dans des événements importants du Vivre-Ensemble qui nous est cher au Creusot, le Carnaval, la Symphonie des Soupes ou encore la Fête des Cultures. Voir de nombreux sourires, beaucoup de gens heureux, cela est une grande fierté pour l'élue que je suis, une ville se construit avec et pour les habitants, la Démocratie Participative elle existe vraiment ici au sein des Conseils citoyens. Au-delà de nos différences d'origines, politiques ou sociales, le Vivre-Ensemble c'est l'ADN de notre ville, nous avons établi un Pacte contre toutes les exclusions, pour que les plus fragiles ne restent pas sur les côtés.

Nos Seniors ne sont pas oubliés au Creusot, les liens inter-générationnels sont forts, chacun aime sa ville et chacun doit y faire sa place. Merci à David pour m'avoir renouvelé sa confiance et pour partir pour un 2ème mandat" a conclu la conseillère municipale sortante, chaleureusement et vivement applaudie à l'issue de sa présentation.

Ensuite, c'est un second colistier qui a été présenté en la personne de José Do Carmo, "un candidat portugais" comme l'a précisé David Marti, rappelant que pour les élections municipales, les ressortissants des pays membres de l'Union européenne pouvaient voter et être éligibles.

José Do Carmo n'est pas un inconnu dans la cité du Pilon, pendant 35 ans, il a occupé des fonctions importantes dans une association creusotine, c'est un mordu de football, éducateur fédéral, entraîneur bénévole et président du club de Marmagne ; en se présentant, José Do Carmo a rappelé ses origines portugaises où il est né en 1961 et "c'est à l'âge de 8 ans, en 1969 qu'avec ma famille nous sommes arrivés au Creusot. J'ai passé ma scolarité à l'école de la Marolle, j'ai grandi à la Combe des Mineurs où j'ai connu et gardé de nombreux amis. Il y a 42 ans, j'ai intégré un garage automobile du Creusot et petit à petit j'ai gravi les échelons" a précisé le nouveau candidat qui occupe aujourd'hui les fonctions de responsable carrosserie-peinture.

Ce dernier a également évoqué l'approche de David Marti qui l'a sollicité pour faire partie de sa nouvelle équipe ; "après mûres réflexions, j'ai accepté d'intégrer l'équipe 2020-2026 car je sais tout ce que l'équipe sortante a fait pour la ville, je connais de nombreux élus, conseillers et adjoints, et je sais ce qu'ils ont apporté à notre ville. J'apporterai le maximum, je me rendrai disponible comme je l'ai toujours été dans mes activités associatives et mon cheval de bataille ce sera le Bien-Être au Creusot" a encore souligné le néo-candidat.

Le Numérique et le Développement Durable, 2 axes importants du mandat écoulé



Avant la présentation de ces deux nouveaux colistiers et après d'autres présentations de candidats lors de précédentes réunions, la soirée s'est déroulée en 2 parties avec la présentation du bilan du précédant mandat d'une part et le projet futur qui sera présenté aux Creusotins pour l'élection de mars 2020 d'autre part.

Après le visionnage d'une séquence vidéo sur les réalisations du mandat qui se termine, "6 années de travail résumées en 7 minutes, ça va vite et je suis certain que beaucoup ont oublié certaines réalisations, nous on ne les oublie pas" a commenté David Marti, pas peu fier de présenter ce bilan.

Pour étayer certaines réalisations, Sébastien Gane (pour présenter les actions en faveur du Numérique) et Evelyne Couillerot (pour le Développement Durable) ont apporté leur pierre à l'édifice en rappelant les actions municipales menées au cours du mandat qui se termine dans 3 mois.

C'est tout d'abord Sébastien Gane qui a évoqué le "coup d'accélérateur choisi par la ville sur le Numérique à partir de 2016, en favorisant notamment l'accès au plus grand nombre, en adaptant le Numérique au service de la politique globale de la ville, un thème transversal qui touche le Sport, la Culture ou encore la Jeunesse".

Evelyne Couillerot, Adjointe au Maire du Creusot lui a emboité le pas en évoquant le Développement Durable qui revêt 3 dimensions : économiquement efficace, un développement socialement équitable et la volonté de préservation la planète, la prise en compte de l'écologie.

"Dans tous les projets qui ont été menés, la dimension Développement Durable a été prise en compte, il était urgent d'agir et en même temps il reste encore beaucoup à faire" a tout d'abord concédé Evelyne Couillerot.

"On a souhaité être une ville exemplaire, au sein des services municipaux on a fait attention à nos achats, notamment en privilégiant des produits recyclés, lors des manifestations de la ville, les nappes et les gobelets en plastiques ont disparu petit à petit. Pour l'éclairage, les panneaux fluorescents qui se trouvaient devant la mairie ont été remplacés par des LED et 66% d'économies d'énergie ont été réalisées. Bien avant la Loi de 2017, nous avons choisi le "0 phyto", la Ville n'utilise plus aucun pesticides et fongicides, plus aucun produit phytosanitaires ne sont utilisés, et cela a été difficile parfois de faire comprendre à certains habitants que l'herbe fait parfois son apparition dans les rues mais c'est un choix écologique assumé" a précisé l'Adjointe au maire, incollable sur le sujet.

Avant d'engager le dialogue avec le public à travers le jeu des "questions-réponses", Evelyne Couillerot est revenu sur la question des mobilités dans la ville, toutes les mobilités (la voiture mais aussi les mobilités actives). "Nous avons établi des zones à 30km/h devant toutes les écoles de la ville et en centre-ville, ces zones apaisées sont nécessaires, nous avons créé des points de stationnement pour les vélos, nous avons soutenu l'acquisition de vélo électrique au vu du relief particulièrement accidenté de notre ville, nous avons aménagé des pistes et des bandes cyclables, il nous reste encore à connecter ces voies entre elles ».

Un temps d’échange sur le futur projet



Au moment d’évoquer le futur projet qui sera présenté dans un deuxième temps de la campagne municipale à partir de janvier, David Marti et ses colistiers ont proposé au public d’échanger sur des questions du quotidien et d’évoquer le sport, les sports dans la Ville après que Moumen Achou, adjoint au maire, ait rappelé qu’au Creusot il y avait entre 5200 et 5300 licenciés au sein des 50 disciplines et clubs sportifs qui existent dans la cité du Pilon.

Les participants à cette réunion de campagne ont évoqué l’hypothèse de développer d’autres îlots sportifs dans les espaces verts et boisés du Creusot à l’image de l’espace Fitness réalisé au parc de la Verrerie ; un Festival Sportif a été par ailleurs soufflé par une participante à la réunion, la question de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite a été soulevée tout comme l’aménagement et le développement de la base nautique inter-communale de Torcy-Le Creusot.



Nicolas AKCHICHE

À l'issue de cette dernière réunion de campagne, David Marti, maire sortant et à nouveau candidat a remercié les participants pour les échanges enrichissants qui ont été tenus et partagés pendant près de 3 heures et qui contribueront à l'élaboration du programme de la liste "Le Creusot, 1 Avenir, 1 Ambition".Car comme l'a précisé David Marti "la liste que nous présenterons dans son intégralité fin janvier sera représentative de la ville, elle sera le fruit de la concertation que nous menons depuis bientôt 2 mois et ses représentants partagent des valeurs communes de progrès, d'humanisme et de solidarité, animés par un état d'esprit tourné complètement vers la ville. Car nous aimons profondément notre ville, nous lui souhaitons le meilleur développement possible, une ville solidaire et à l'écoute de tous".