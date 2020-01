LE CREUSOT : L’année 2020 démarre fort avec les Cyclos du C.S.E

J.S.

La première réunion de cette nouvelle année a permis de rappeler à chacun les prochaines échéances importantes. Mais les fervents de la petite reine n’ont pas failli à la tradition en tirant les Rois ce samedi soir à la Maison des Associations Saint-Henri.Après l’accueil traditionnel et les vœux de nouvel an, le président Rosati a fait observer une minute de recueillement à la mémoire de Jean-Pierre Morlay, généreux bénévole depuis 50 ans.C’est effectivement la période creuse pour les sorties sur route qui reprendront, si les conditions le permettent, mardi 11 février. Pour patienter, celles et ceux qui le souhaitent peuvent s’adonner à la marche, les plus nombreux, ou au VTT pour quelques-uns, les mardis et jeudis. Rendez-vous à 13h30 au Morambeau.La période hivernale est donc principalement consacrée aux activités plus récréatives. A commencer par la galette ce samedi soir ! Elle sera suivie du repas dansant choucroute à la salle Blondeau à Saint-Firmin dimanche 19 janvier. Le thé dansant aura lieu dimanche 9 février à partir de 15 heures également à la salle Blondeau.Plus sportivement, une réunion avec deux leaders aura lieu pour régler le problème des groupes 2 et 3. Il est également temps de prendre les adhésions 2020 et les inscriptions pour le voyage en Ardèche des 27, 28 et 29 juin. Enfin, l’Assemblée Générale du CSE, toutes sections confondues, se tiendra vendredi 24 janvier à 17 heures à la Maison des Associations Mouillelongue.