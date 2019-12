LE CREUSOT : L’A.C.A.P.S remet un chèque de 809€ au Téléthon

L’ACAPS, représentée par Nicole Brossains trésorière et Gérard Brie président de la section pleine nature a remis ce vendredi la somme de 809 € à Roger Berthier trésorier de l’AFM téléthon.Cette année trois évènements étaient organisés : 2 randonnées les 3 et 10 décembre qui ont rassemblé plus de 150 marcheurs. Suivait une démonstration de Zumba le 7 décembre à la halle des sports avec une vingtaine de participants Le 3e événement était une vente de compositions florales au profit du Téléthon lors du repas des 40 ans, le 30 novembre.Un remerciement est adressé à l’ensemble des acteurs de ces différents évènements.