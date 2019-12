LE CREUSOT : Inauguration du nouvel espace scénique de l’Ampli à l’Alto

Avec ce nouvel outil, l’Ampli, formidable espace de conception musicale, prolonge et aboutit tout le travail de répétition, pour le plus grand bonheur des utilisateurs.

Vincent Brucci

L’Alto, sa grande salle de réception, ses locaux utilisés par les associations, le conservatoire par exemple et puis en bas, en utilisant les escaliers, l’Ampli. La structure dirigée par Nicolas Guaglianone avait, jusqu’à ce jour, tout du studio professionnel, idéal pour la création, la conception et bien sur la répétition des utilisateurs, les groupes rock, la musique moderne, toutes les musiques sauf la classique.« Il manquait un chaînon, un maillon pour boucler la totalité du travail ». Le responsable explique : « Cette mise en situation scénique est le prolongement naturel du travail de répétition des musiciens. » Oui, car les musiciens pouvaient tout faire, avant, sauf se préparer concrètement au concert : « Le maillon manquant car un groupe qui répète en studio, a toujours besoin d’une mise en situation pour les concerts, avec cette scène, c’est chose faite. »Mais ce n’est pas tout, les musiciens profiteront également de cet espace pour préparer leurs photos, peaufiner leurs sites web. Toujours le responsable de l’Ampli : « C’est un juste rattrapage, cette structure était prévue à vrai dire, mais pour une claire raison budgétaire, elle n’avait jamais été finalisée. »Les musiciens pourront, à présent, boucler totalement leur conception et se préparer aux futurs concerts. Mais les « musicos » ne seront pas les seuls à bénéficier de la toute nouvelle scène, c’est le double intérêt du lieu. Le théâtre qui, jusqu’ici, répétait dans les salles des arcades, profitera lui aussi de l’espace. Et ce n’est pas fini ! Oui, car pourquoi se limiter quand au Creusot beaucoup peuvent en avoir besoin, Nicolas Guaglianone : « Oui, l’IUT du Creusot, la licence pro et les écoles utiliseront la scène. C’est l’aboutissement d’un travail de 25 années. »La ville du Creusot, son Maire et ses adjoints, ceux du service culturel et de la jeunesse, étaient présents à l’inauguration. Le Maire, David Marti : « Cet espace scénique est devenu une évidence. Nous sommes à l’Alto, qui reçoit déjà le conservatoire, alors je trouve qu’il y a une certaine cohérence dans ce projet concrétisé. Espérons qu’il soit bien utilisé, je souhaite que l’espace soit utile, que chacun puisse pleinement pratiquer la musique, le théâtre et se préparer au mieux. »Jérémy Pinto, l’adjoint au Maire, chargé de la culture :« Nous finalisons, avec cet espace scénique, un long projet, une réflexion qui est devenue évidente. Le Maire ne le dit pas, mais ce projet reste sa volonté et est la traduction d’une suite logique. Nous vivons, dans notre ville, un réel bouillonnement culturel, nous accompagnons ainsi les artistes qui, jusqu’ici, répétaient et pourront à présent se mettre en situation concert. C’est le maillon manquant qui profitera aussi au théâtre. Nous menons ces projets artistiques, l’espace n’appartient à personne, il est à vous tous. »Nous avons hâte de voir les premiers utilisateurs avant leurs concerts officiels !