Avec des températures prévues sous abri, entre -1 et -2 degrés avec du brouillard, le risque de voir les chaussées devenir glissantes sera grand dans la grande région du Creusot. Il convient donc de recommander la plus grande prudence sur les retours du réveillon. Non seulement ne pas boire, mais aussi se méfier sur les routes et avoir une vitesse adaptée. Bon réveillon et bon changement d'année.