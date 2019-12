Ce weekend, Carlos de Sousa a vu défiler beaucoup de monde chez lui pour admirer ses illuminations.



Ce dimanche soir, malgré le froid qui a fait son arrivée sur Le Creusot, les visiteurs étaient très nombreux rue d'Annam. Et comme hier, certains venaient de loin, comme cette petite fille qui habite à Montpellier. D'autres étaient de la région, à l'instar d'un groupe de personnes venant d'Autun.Bref les décorations de Carlos de Sousa sont un succès et on peut dire qu'il est bien mérité.À noter que les illuminations sont visibles jusqu'au 5 janvier et que l'entrée est libre et gratuite.