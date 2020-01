LE CREUSOT : En mode révision pour de longs mois, la 241P17 ne devrait pas circuler avant 2021...

Ce sont les essieux qui sont actuellement auscultés et révisés par les bénévoles de l'association.



(Photos Alain BOLLERY)

Le chantier de révisions des essieux de la 241P17 se poursuit, dans sa halle de stationnement, à côté de la gare SNCF du Creusot. «Les essieux de notre locomotive ont déjà 15 ans depuis leur dernière révision, nous opérons depuis le début de cette année à la révision de ces essieux avec des installations de manutention que nous avons dû nous même réaliser», explique Yann Janaudy.«La consistance de cette révision est de réviser tout les éléments mécanique liés aux essieux, à la commande des freins et à la suspension. Effectués intégralement dans nos locaux par les membres de notre association, ces travaux ont pour objectif d'être achevés pour le 3° trimestre de l année 2020.Depuis 2006, notre locomotive a parcouru près de 30000 km sur le réseau ferré national. Les 241P sont les dernières locomotives à vapeur construite par SCHNEIDER pour le compte de la SNCF. Celle que nous révisons est la seule locomotive à vapeur à circuler sous les couleurs du blason de la ville du Creusot», ajoute Yann Janaudy.«Nous espérons tous pouvoir vous la présenter à nouveau en ordre de marche pour les années futures». Et, au plus tôt, ça ne sera pas avant l'année 2021...