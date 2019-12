LE CREUSOT : Deux tickets permettent à Laëtitia de gagner deux superbes montres au jeu de Noël

C'est la maman de Laëtitia Poisson qui a choisi une enveloppe. Laëtitia gagne deux magnifiques montres provenant de la bijouterie Legros.



Nouvelle semaine et nouveaux gagnants pour le jeu de Noël de l’UCIA. Le tirage de ce mardi soir effectué par Maître Mouries a désigné Michel Charles domicilié rue de Nolay au Creusot et Laetitia Poisson, habitant allée des Vernes à Saint-Sernin du bois. Le commando de la chance n’a pas pu rentrer chez le Creusotin. Absent, ce dernier qui a effectué des achats chez l’Opticien Krys, rue Leclerc, recevra donc 50 euros en chèques « Vitrines de Saône-et-Loire ».Par contre, à Saint-Sernin, Laëtitia Poisson était bien présente. C’est sa maman Sylvie qui a tiré l’une des enveloppes tendues par Anne-Laure Buiret (Tricot Mode rue Foch) en présence de Luc Coulon (Cycles 3C) et Gaëtan Duraffourg (Opticien Krys). Laëtitia a 22 ans, elle fait des études en alternance dans une agence immobilière à Saint-Genoux et prépare un BTS de gestion. Ce sont des vêtements achetés chez « Cache-Cache » au Centre commercial de L’Arche qui lui permettent d’accueillir le commando de l’UCIA et surtout de gagner deux superbes montres d’une valeur de 250 euros provenant de la bijouterie Legros. « On ne gagne jamais ! » avait dit Sylvie, la maman de Laëtitia, qui n’a pas caché sa joie. La jeune fille a mis deux tickets dans l’urne placée devant le Centre commercial de L’Arche, et visiblement elle ne s’attendait pas à gagner ce mardi soir.Prochain tirage vendredi soir, à 19 heures, au siège de l'UCIA.