Plusieurs habitués et clients des commerçants de la rue l'ont remarqué... L'ancienne boutique d'électroménager Cautel, qui n'a pas trouvé de repreneur, a pris des couleurs... Des reproductions de peintures ont été posées sur les vitrines intérieures. Ce qui contribue a donné des couleurs à la rue.En ce sens, Sylvestre Coniau, adjoint au Maire, a sollicité la peintre Sandrine Gay qui a évidemment accepté de mettre des toiles à dispositions. Et, on s'en doute, le résultat est du meilleur effet.