LE CREUSOT : De la foule, de la neige et des yeux remplis de bonheur pour la descente du Père Noël

Près de 3000 personnes ont assisté au délicieux spectacle proposé par les commerçants de Foch Animation.



Le reportage photos de creusot-infos.



Une soirée évidemment riche en émotions... C'est une fois de plus ce que les commerçants de Foch Animation ont proposé aux habitants non pas du Creusot, mais de la grande région du Creusot... Car évidemment on est venu de loin, y compris d'Autun, et de Montceau, pour assister à la traditionnelle descente du Père Noël, depuis le clocher de l'église Saint-Charles.Dans un ballet bien ordonné, deux lutins ont d'abord effectué la descente, avant que le Père Noël fasse crier les enfants de bonheur jusqu'à l'extase. Il fallait voir en effet les mines réjouies, les yeux plein de bonheur, pour comprendre que ce rendez-vous annuel est formidable. A quelques jours de Noël, il a fait rêver les enfants encore plus.Et la soirée a été si parfaite, qu'Anthony Keller et les membres de Foch Animation avaient eu la bonne idée d'inviter la neige, mais aussi des confettis, des serpentins, pour que la fête soir encore plus belle.Bravo à Laurent Bylebyl pour avoir fait monter la température, bravo au Club Alpin Français, bravo à l'entreprise Premium Factory pour les effets spéciaux et bravo évidemment à Foch Animation. Avec un conseil : Si vous avez aimé, si vous avez adoré, prouvez le en réservant vos achats au commerçants de la rue Foch. Ils le méritent bien. Comme ceux de la rue Leclerc le méritent aussi pour d'autres événements.