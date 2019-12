LE CREUSOT : D’excellents résultats au Grand Prix de France d’agility pour le club Agility Obéissance Canin

Et le titre suprême pour le binôme Eloïse Delcroix - Fly me to the moon !

Caroline Markowski et Guiness

Bernard Charolles et Edes

Eloïse Delcroix et Fly me to the moon

Trois licenciés du club A.O.C se sont donc particulièrement illustrés au dernier Grand Prix de France d’agility qui s’est déroulé début décembre à Lamotte Beuvron dans le Loir-et-Cher. Moumen Achou, adjoint aux sports et Rémy Rebeyrotte, député de la circonscription étaient présents ce samedi en fin de matinée au local du club pour féliciter les compétiteurs et apporter leur soutien au club AOC.Effectivement, confiera le président Bernard Charolles, c’est un peu Noël avant l’heure avec, d’une part ces résultats exceptionnels que le club n’a pas connu depuis fort longtemps et d’autre part la présence de Moumen Achou et Rémy Rebeyrotte, porteurs de bonnes nouvelles.Le club a fait l’acquisition d’un gazon synthétique, 40 tonnes exactement, ça parle évidemment. Et cela demande des travaux. En premier lieu la démolition de la tour, les travaux de drainage et la pose du gazon. Il est déjà fait appel aux services de la Ville pour les mois de janvier février, ce que confirme Moumen Achou. Le projet du club AOC et le travail des bénévoles ont séduit le député Rémy Rebeyrotte qui, de son côté, leur apporte son soutien à travers les fonds aux initiatives des associations locales.Trois membres du club à l’honneur (mais ce sont quand même les binômes qu’il convient de féliciter)Vainqueur du sélectif du Grand Prix de France, 2ème de la manche 1, termine entre la 7ème et la 12ème place de la finale sur 90 concurrentsA déjà obtenu de très bons résultats par le passé, se qualifie pour la finale, éliminé au 3ème parcours, mais obtient une place entre 7 et 12 lors d’une super finaleMalgré beaucoup de temps passé à Dijon dont des week-ends de révision dans le cadre de ses études, Eloïse, avec le soutien de sa maman, par ailleurs secrétaire du club AOC, se qualifie avec la 3ème place au sélectif du championnat de Bourgogne. Et lors de la finale du Grand Prix de France, en terminant à la 2ème place du second parcours, elle accède à la finale à 12 en catégorie A, finale qu’elle remporte donc brillamment ! Cela mérite bien un grand coup de chapeau !