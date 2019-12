Il est organisé par l'APMO.



Le concert traditionnel « Musiques d’orgue pour le temps de l’Avent et de Noël »aura lieu à l’église Saint-Charles du Creusot le samedi 21 décembre à 19 h 30.Concert joué par les organistes du Creusot et les élèves des conservatoires de Montceau et du Creusot sous la houlette de leur professeur et organiste Pascal SABOT.Ce concert est organisé par l'APMO (Association pour la Promotion de la Musique d'Orgue). L’entrée est gratuite.