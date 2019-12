LE CREUSOT : «Commerces en cœur» a fait des heureux

Six gagnants couverts de cadeaux.

C’est chez Nocibé que vendredi soir l’association «Commerces en cœur» a reçu les six gagnants de son jeu des vitrines de Noël. Sabrina Gautheron et Jacqueline De Angelis, les co-présidentes de l’association commerçante, étaient entourées de plusieurs autres commerçants du quartier.Pour ce jeu des vitrines de Noël, les heureux gagnants ont eu droit à des lots de plusieurs cadeaux offerts par les adhérents de l’association. De quoi passer un très très bon Noël et faire bien des heureux dans leurs familles.Les gagnants étaient Madame Patenet Poncet, Madame Claude Gagnard, Madame Marie-Françoise Meunier, Madame Sandrine Benat, Madame Sophie Gaudry, et Madame Catherine Bravo.La réception s’est terminée autour d’un petit buffet préparé par la Pâtisserie Chocolaterie Gautheron, avec aussi des boissons préparées par Pause Café.