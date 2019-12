LE CREUSOT : «Cité d'elles» c'est ce samedi à partir de 17 heures à l'ESCALE

«L’association « Riheb » soutien un collectif de femmes de quartier intitulé « Cité d’elles.L’état et le conseil régional ont été favorable à notre demande, et ainsi que la ville du Creusot.Ce samedi 21 décembre vous découvrirez le documentaire et les portraits exposés dans l’espace bar de L’escale à partir de 17h.La restitution, des deux ateliers à 19h et le concert de Bania à 20h.Nous accueillerons une partie du groupe Bania avec Hafid BIDARI chant / Gumbri Thierry FOURNEL Guitare / chœur Marwane SLIMANI Batterie / choeur et Nassim KOUTI Guitare / choeur qui animera l'atelier musiqueBania propose un voyage vibrant au cœur des traditions afro-berbères du Sahara.Sur scène, l’énergie des musiciens culmine, communicative et fédératrice. Ces derniers invitent à la « transe-en-danse » des frontières musicales, révélant et sublimant le pouvoir résolument envoûtant des rythmes traditionnels…A l’origine de la musique de BANIA, on trouve le répertoire ancestral du Diwane, rythmiques et chants de transe amenés par les esclaves venus d’Afrique de l’Ouest en Algérie. Ainsi, le « diwane » fait également écho au patrimoine musical Gnawa au Maroc, Stamballi en Tunisie et Bayfalls au Sénégal.Entrée 2 euros pour l’expo, la restitution et le concert / ou 1 euro pour l’expo et la restitution.