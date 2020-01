LE CREUSOT : Ciné Jeunesse pour tous, ça marche

Les 3 dernières séances des vacances de Noël avaient lieu vendredi et samedi à la médiathèque.

J.S.



On y vient en famille, accompagné de maman, papa ou des grands-parents. Histoire de passer un bon moment devant des films que l’on ne voit pas forcément sur le petit écran !Vendredi après-midi, le film d’animation mettant en scène des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de l’espace et détruisant tout sur leur passage, s’adressait aux enfants de plus de 7 ans.Et samedi matin, les 7 petits courts métrages d’animation à partir de 3 ans et portant sur la magie hivernale, voyaient de nombreux jeunes spectateurs prendre place dans les gradins de la salle Georges Riguet.Pour ceux qui le souhaitent, une dernière séance est prévue ce samedi après-midi. Elle s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et vous emmènera au cœur des paysages grandioses de la Laponie.