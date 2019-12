LE CREUSOT : C’est parti pour Ciné Jeunesse… pour Tous

Le premier film des vacances de Noël était projeté ce vendredi après-midi à la Médiathèque.

Une quinzaine de jeunes et quelques parents étaient installés salle Georges Riguet pour ce premier des 6 films programmés pendant ces vacances. Pas de thème vraiment défini, mais il y sera quand même bien question de Noël, période oblige.C’est donc l’histoire d’un petit cheval déterminé à accomplir son rêve : gagner sa place parmi les rennes et tirer le traîneau du père Noël !Les prochaines animations auront lieu samedi 28 décembre à 10h30 et 15h, vendredi 3 janvier à 15h et samedi 4 janvier à 10h30 et 15h. Et l’entrée est libre et gratuite !