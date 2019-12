LE CREUSOT : BSP «Bourgogne Services à la Personne»…une entreprise de référence qui répond aux besoins de chacun

BSP « BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE », entreprise agréée et certifiée NF répond à tous vos besoins depuis 10 ans avec :

Un service d’aide à la personne

Un service d’entretien de la maison

Un service de Jardinage

Un service de Bricolage

Un service de garde d’enfants

Un service d’accompagnement Transport









« BSP » vous présente sa nouvelle équipe, avec l’arrivée de Léa, pour mieux vous conseiller et vous accompagner







Céline Dumont, Aurélie Mousserin, Sylvie Barthel et Catherine Perraudin















BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE

3 Rue de Mazenay

71200 LE CREUSOT

Tél : 09.72.13.34.87 (Joignable 24h/24)









L’exigence de la qualité au quotidien, l’écoute et satisfaction du client animent toute l’équipe que « BSP » vous présente :





Léa (nouvelle recrue BSP) et Aurélie, vos coordinatrices





Elles vous accueillent lors de vos passages au bureau pendant les horaires d’ouverture

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30





Elles sont là pour répondre à toutes vos questions et vous dirigent vers le bon interlocuteur dans le réseau de partenaires (APA, CARSAT, dispositif sortie hospitalisation, dispositif SORTIR +…)

Ce sont vos interlocutrices pour planifier vos prestations et elles mettent tout en œuvre pour répondre au plus près à vos attentes

Elles jouent une partie de la journée car leur travail est un immense lego. Elles doivent satisfaire votre demande tout en respectant un cadre légal envers leurs collègues intervenantes



Elles gèrent les aléas et leur objectif est de toujours trouver une solution. Elles disent très rarement non car leur métier est LE SERVICE

Elles sont l’interface entre vous et votre intervenante. Elles assurent la continuité de service.







Céline, votre comptable à partir de Janvier 2020





Céline saura vous répondre quant aux questions que vous pouvez vous poser en terme de facturation









Catherine, votre chargée « suivi qualité »



Catherine c’est Madame QUALITE.

Vous pouvez la croiser partout. Elle sillonne le Creusot et ses environs afin d’assurer le suivi de la qualité

C’est elle qui viendra vous visiter pour mettre en place vos prestations. Son questionnaire très complet lui permet de transmettre les consignes essentielles à ses collègues intervenantes afin que celles-ci vous assurent une prestation de qualité et conforme à vos besoins

Sa maîtrise du métier lui permet d’assurer un accompagnement technique auprès de ses collègues

Elle installe la téléalarme dont vous pouvez avoir besoin en collaboration avec Vitaris

Elle fait un retour journalier à la direction si des décisions doivent être prises.

La réactivité est une de ses qualités.



Sylvie, votre Présidente Fondatrice de BSP



L’HUMAIN est au centre de ses préoccupations

Le quotidien de Sylvie, ce n’est pas juste BSP, c’est aussi et surtout un combat pour les droits des bénéficiaires et pour toutes les personnes souhaitant rester chez eux le plus longtemps possible.

Sylvie n’a qu’un mot à la bouche, la « qualité ».

Elle n’a de cesse de satisfaire ses bénéficiaires et leur garantir un service de confiance et de qualité au quotidien

Elle n’hésite pas à multiplier les formations, les groupes de paroles et les réunions d’équipes afin que les salariés de l’entreprise se sentent soutenues, écoutées et reconnues. Son cheval de bataille c’est changer les mentalités et qu’enfin le métier exercé par ses salariés soit reconnu à sa juste valeur.

Les clients de BSP et ses intervenants à domicile méritent toute l’énergie qu’elle s’emploie à développer jour après jour dans l’objectif d’améliorer ce métier, grâce à son écoute, sa disponibilité et son professionnalisme.

Elle a une fonction hiérarchique auprès de l'ensemble du personnel et assure la direction des ressources humaines, la gestion financière de l'entreprise et les relations extérieures avec les différents partenaires.





« BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE » c’est :









« BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE », s’adresse à TOUS et vous assure :

- Simplicité : vous n’avez aucune démarche administrative à effectuer

- Qualité : vous avez à faire à une seule intervenante à chaque visite

- Service : les devis de « BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE » sont gratuits et réalisés à partir d’une étude personnalisée de vos besoins à votre domicile

- Avantages : vous pouvez régler par CESU préfinancé et sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt







Retrouvez également votre agence « BSP » à Montceau-Les-Mines et à Bourbon Lancy







Camille BADEY







BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE

12 Rue de la Coudraie

71300 MONTCEAU-LES-MINES

Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Votre contact : Camille au 09.72.50.62.90









Madeline BONIN







BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE

6 rue de la Mairie

71140 BOURBON LANCY

Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Vos contacts : Sandra et Madline au 09.72.50.62.90



