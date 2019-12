LE CREUSOT : Beaucoup de monde pour la féérie de Noël rue d'Annam

Le Père Noël était encore présent dimanche soir, et les enfants sont venus nombreux.



Pour le deuxième soir consécutif, le Père Noël était présent au 6 de la rue d'Annam à la Croix Menée. Et, avant d'aller le retrouver pour la descente de l'église Saint Charles, ou bien après pour s'assurer qu'il a bien mis les pieds sur terre, le public s'est rendu chez Carlos De Sousa pour admirer les superbes illuminations. Même si sur le coup de 19 heures, la pluie s'est invitée, ce sont encore beaucoup de personnes qui sont venues pour admirer le spectacle.Si le Père Noël va entamer sa longue tournée et ne sera donc plus présent rue d'Annam, les illuminations sont en place jusqu'au 5 janvier, et il est possible de les admirer dès 17 h 30.