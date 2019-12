Ce mercredi en fin d'après-midi, les élèves de la classe de violon d'Isabelle Chabrier, du Conservatoire de Musique et de Danse du Creusot, ont présenté leur travail préparé depuis la rentrée à l’auditorium de l'ALTO. Accompagnés par Serge Larive, le professeur de piano, ils ont joué de morceaux de Mozart, Vivaldi, etc. Les parents et les familles des élèves, présents en nombre, ont beaucoup apprécié leur prestation.