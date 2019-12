LE CREUSOT : Assemblée Générale extraordinaire de l’association AACCORD

Elle a eu lieu jeudi soir aux Arcades sous la présidence du docteur Véronique Petit.

J.S.

La raison de cette AG extraordinaire fait suite au départ volontaire de Caroline Moreau, seule conseillère en économie sociale et familiale du CLIC (centre local d’information et de coordination). L’une de ses missions consistait en une information et une évaluation des besoins à domicile de la personne âgée essentiellement après une hospitalisation. Le réseau AACCORD (association de l’agglomération creusotine de coordination autour de la dépendance) apporte une aide aux personnes âgées qui souhaitent continuer de vivre à domicile.Suite à la dissolution du CLIC votée à l’unanimité lors d’une précédente assemblée générale extraordinaire et annoncée ce jeudi soir, cette situation semble quelque peu compliquée selon la présidente Véronique Petit. Les dispositions à prendre à la suite de cette dissolution étaient donc à l’ordre de cette AG extraordinaire.Les compétences du CLIC sont donc reprises par le département. Les personnes âgées concernées n’en subiront nullement les conséquences, en particulier pour l’APA (aide personnalisée à l’autonomie). C’est bien là l’essentiel.Assistaient à cette AG extraordinaire : Véronique Petit (présidente), Catherine Desplanches et Anne-Marie Lallemand (adjointes à la Municipalité du Creusot et de Saint-Sernin-du-Bois), Jacques Bevan (JALMALV), Pierre Brugniaux (France Alzheimer), Geneviève Burgaud (retraitée CFDT), Nelly Erdem (PTA), Caroline Moreau et M. Laplante (cabinet CORGECO).