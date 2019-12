Le Comité d’entreprise a convié tous les salariés à un après-midi « Loisirs » pour terminer 2019 sur une note joyeuse et détendue.

Cette année le Comité d’entreprise a souhaité convié les salariés de BSP à partager un après-midi « Loisirs ». Dans notre métier il est toujours difficile de réunir l’ensemble du personnel. Les prestations « entretien de la maison » ont été décalées et nous remercions vivement nos bénéficiaires de leur compréhension. Les prestations prioritaires quant à elles ont bien évidemment été réalisées.

C’est au Christana que le rendez-vous était donné. Après des parties de bowling acharnées, c’est un karaoké qui a entrainé les salariés dans des tours de chants partagés par tous. Tout le monde a pu faire entendre sa voix, en solo, en duo, en équipe… . Des cocktails et un gâteau sont venus agrémenter cet après-midi festif qui semble avoir été apprécié de tous au vue des mines réjouies.

Des chèques CADO ont été remis par le Comité d’entreprise.