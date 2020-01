LE CREUSOT : Après le réveillon les marcheurs se sont oxygénés dans le parc de la Verrerie

Michelle et Rémi Théval se promènent tous les jours dans le parc de la Verrerie



Valérie et Jacqueline ont fait un grand tour avant de rentrer au chaud au Breuil



JCP

Il ne faisait pas un temps pour marcher, mais malgré le froid et le brouillard, le parc de la Verrerie a vu plusieurs dizaines de promeneurs se balader ce mercredi après-midi, au lendemain du réveillon de la Saint-Sylvestre.Pour la plupart des personnes rencontrées, il s'agissait de s'oxygéner, de prendre un bon bol d'air, après un léger réveillon partagé le plus souvent en famille. C'était le cas pour Michelle et Rémi Théval notamment.Après un petit réveillon en amoureux, le couple de Creusotins a choisi comme tous les jours, de venir se balader au parc. « On a eu les enfants pour Noël et mardi soir, on a fait un petit réveillon tous les deux...».Pour Valérie et Jacqueline la Parisienne, il s'agissait de profiter pleinement d'une petite promenade dans les allées du parc. Valérie était avec sa maman venue passer quelques jours chez sa fille au Breuil, à l'occasion des fêtes de fin d'année. "Le réveillon s'est déroulé tranquillement, sans abus particulier, je viens me promener souvent dans le parc, dès que je ne travaille pas, je viens ici...» a expliqué Valérie.De leur côté, Marie et Frédéric, après un repas très léger le midi, ont choisi de venir prendre l'air dans le parc creusotin avec leurs deux filles Louane et Rose. Ces Creusotins sont des habitués du site et viennent régulièrement profiter des jeux et voir les animaux. C'est d'ailleurs ce qui a guidé au Creusot, Jeanine, une Montcellienne croisée avec ses trois petits-enfants vers l'enclos des animaux. « Wilson et les deux jumeaux Naomie et Tiago voulaient voir les animaux aujourd'hui, ici ça nous change un peu de Montceau, et puis il fallait bien s'oxygéner un peu après le réveillon...».Également modéré le réveillon familial de Carole et Christophe en vacances chez les parents de Christophe à Montceau-les-Mines. Le jeune couple a décidé de faire une petite balade au Creusot : « On avait le choix, soit de faire la sieste, soit de venir ici prendre l'air au parc de la Verrerie avec les enfants...». Visiblement ils ont choisi de s'oxygéner.Si Christophe connaissait bien les lieux, la visite fut une vraie découverte pour Carole qui n'a pas hésité à faire un peu de sport pour tester sa forme physique du moment.