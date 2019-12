LE CREUSOT : Apéritif dînatoire à la résidence de La Couronne

65 personnes ont participé lundi soir à cette animation proposée par l’OPAC.

Le buffet avait été préparé par le chef cuisinier Arnaud. De leur côté, Giulietta et Christine les animatrices officiaient au service. Au menu donc de cette soirée conviviale un croque monsieur fait minute, des toasts rosette, saumon fumé, foie gras, pâté croûte, salade César et rôti de dinde, espuma de courge, mignardises, fruits, papillotes… Un vrai régal en cette période de fêtes !Rendez-vous est d’ores et déjà pris au mois de janvier avec la traditionnelle galette mardi 07 et le premier groupe de parole de l’année jeudi 23 !