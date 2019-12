LE CREUSOT : A l'école Marie Curie et à la Maternelle de la Molette, c'est «Orchestre à l'école»

Ce jeudi après les cours, les élèves de Grande Section de l’École Maternelle de La Molette jusqu'à CM2 de l’École Marie-Curie ont fait 2 présentation musicales aux parents de l'élèves à l’École Marie-Curie.

Depuis la rentrée scolaire 2019, les classes de Grande-Section de l’École Maternelle de La Molette jusqu'à la classe de CM2 de l’École Marie-Curie ont bénéficié de cours de musique. Le lancement de ce programme a été mise en place par la ville du Creusot, Le Conservatoire de Musique et de Danse du Creusot, L’École Maternelle de la Molette et l’École Primaire Marie-Curie.A partir des classes de Grande Section jusqu'à la classe de CE2, les élèves ont 2 cours, de 30 minutes par semaine, de préparation à la pratique musicale avec les professeurs du Conservatoire qui viennent à l'école. Les élèves des classe de CM1-CM2 ont 2 cours, d'une heure par semaine, dont 1 heure d'instruments et 1 heure d'orchestre. Ils ont eu la possibilité de choisir leur instrument: le saxophone, la clarinette, la flûte et les percussions, par rapport leur envie de jouer. Les cours ont été donné par petit groupe de 6 élèves.Mme. Stéphanie Marlin, l'Inspectrice de l’Éducation Nationale et M. David Marti, le Maire du Creusot, ont mis une année pour préparer ce projet territorial, artistique, culturel, éducatif, social et de citoyenneté, et pour une durée de 6 ans.Pour cette occasion, Sophie Berthommé, la directrice du Conservatoire du Creusot a présenté également tous les professeurs qui participent à ce programme: Laurent Mortreux (éducation musicale), Christine Guipet (clarinette), Ingrid Malter (flûte), Thierry Labille (percussions) et Samson Fouratier (saxophone).Jérémy Pinto, adjoint au Maire à la culture a ajouté que c'est un choix politique. Cette éducation musicale va permettre aux élèves de progresser sur 3 points : Travailler en collectif, l'égalité, et la citoyenneté.Cette inauguration s'est clôturé par une réception qui a permis aux parents d'élèves d’échanger avec les organisateurs.