LE CREUSOT : 70 enfants préparent l'arrivée de l'Hiver et les fêtes de fin d'année à la Lande aux Loisirs

Ils étaient 70 enfants ce mardi en début d'après-midi à la "Lande aux Loisirs" pour cette première semaine de vacances scolaires placées sous le signe de l'hiver et des fêtes de fin d'année ; les différentes activités proposées pour ces congés seront alternativement liées à la Détente et au repos mais il y aura aussi des activités de défoulement pour évacuer les surplus de tonus.Des ateliers cuisine avec des crêpes, gaufres et pancakes, de confection de cadeaux pour Noël dont notamment des "magnets personnalisés" ou encore du football sur le city stade sont proposés aux jeunes ; tout au long des 2 semaines de vacances, les enfants prépareront leur spectacle de cabaret qu'ils présenteront à leurs parents avant de reprendre le chemin de l'école.