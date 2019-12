LE CREUSOT : 4 clubs sportifs et 1340 euros pour le Téléthon

Le Pilon en ovalie, l'association des supporters du COCB, Les Tigresses, le club de rugby féminin, et les deux clubs de gymnastique du Creusot, à savoir l'Union Gymnique du Creusot et Creusot Gym Fémina, ont remis des chèques pour 1340 euros au total, à Josette Bouthière qui représentait l'AFM en présence de Roger Berthier. Ces précieux euros ont été collectés à l'occasion du Téléthon et bien évidemment vont contribuer à la recherche médicale. Bravo à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés.