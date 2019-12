LE CREUSOT : 3 nouvelles boites à livres

Deux ont été implantées au centre ville et la troisième rue Henri Lacagne. Trois autres implantations sont annoncées en janvier.



Pour favoriser l’accès à la culture et en particulier à la lecture, des boîtes à livres ont été installées depuis cet été. Ces dernières, réalisées lors d’ateliers bricolage du centre social l’Escale sont basées sur un système d’échange, de solidarité et de partage dans une démarche de développement durable.Depuis quelques jours, vous pouvez trouver trois nouvelles boites à livres :D’autres installations sont prévues courant janvier :En février, les dernières boîtes à livres seront peintes par les enfants de l’accompagnement scolaire et déployées devant l’école Sud Michelet, dans le quartier du tennis, et sur le parking de l’école Raymond Rochette.A noter que la Bibliothèque Universitaire se joint au réseau des boites à livres avec une étagère mise à disposition dans le hall.Pour rappel, plusieurs règles simples régissent l’utilisation de ces boîtes à livres :