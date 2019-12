La Sénatrice Marie Mercier obtient l'unanimité pour lutter contre les violences au sein de la famille

Communiqué

Marie Mercier

Sénateur de Saône-et-Loire

Secrétaire de la Commission des Lois

Vice-Présidente de la Délégation à la Prospective

Marie Mercier, rapporteur au Sénat de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, a fait voter à l’unanimité les conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) sur ce texte, ainsi définitivement adopté le mercredi 18 décembre.??Cette proposition de loi entend mieux protéger les victimes de violences conjugales :?· en donnant la possibilité au juge d’ordonner la pose d’un bracelet anti-rapprochement permettant de géolocaliser en temps réel l'auteur des violences et la victime et de déclencher une alerte si l'auteur se rapproche de la victime ;?· en encourageant le recours au téléphone «grave danger», qui permet de joindre, en cas de danger, une plateforme d’assistance ;?· en renforçant le dispositif de l’ordonnance de protection ;?· en facilitant le relogement des victimes de violences conjugales.??Mme la sénatrice Annick Billon, présidente de la Délégation aux droits des femmes, a salué Philippe Bas, président de la commission des lois, et Marie Mercier, rapporteur du texte, pour leur investissement.