L'année 2019 dans le rétro : Soulages au Creusot... avant Paris

Vous ne pouvez pas le rater : Pas un média de la place parisienne n'a résisté à l'envie de vous parler du 100ème anniversaire de Pierre Soulages avec son exposition dans la capitale qui se tient actuellement. Normal. C'est un événement XXXXXL. Et c'est bien justement pour cela qu'il convient de mesurer aujourd'hui que c'est bien une exposition événement des oeuvres de Pierre Soulages que Le Creusot a accueilli de l'automne 2018 au tout début de l'année 2019, puisque l'expo de ses œuvres à L'arc avait été prolongée jusqu'au 6 janvier.Une expo XXXXL à la portée tout aussi puissante que les autres rendez-vous du maître de l'outrenoir, dans le monde, depuis plusieurs décennis. Et c'est bien parce que le monde entier parle aujourd'hui du 100ème anniversaire de cet artiste hors norme qui continue de peindre, qu'il convient de mesurer combien Le Creusot a eu la chance d'accueillir des inédits et de s'inscrire dans la longue liste de ses expositions de part le monde.A l'époque nous avions souligné que Le Creusot succédait à l'exposition à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny en Suisse. Ce qui constituait une vraie référence au regard de la réputation mondiale du très beau centre d'expo de la ville suisse, au pays de la Williamine.L'histoire retiendra que pour la France, avant d'être au Louvre pour ses 100 ans, Pierre Soulages aura été au Creusot pour ses 99 ans. Et quand on regarde la liste des villes qui ont accueilli les oeuvres de l'artiste depuis dix ans, on mesure encore mieux combien Le Creusot aura eu la chance d'accueillir cette star mondiale qui a révélé les différentes couleurs du noir.Il suffit de regarder la liste de ses expositions pour s'en convaincre : Cliquez ici Si on excepte son musée à Rodez, ou encore le musée Pierre Fabre à Montpellier, il n'y a que villes en France où Pierre Soulages aura été exposé en dix ans : Lyon en 2012, Antibes en 2016, Paris en 2016 (galerie Lansberg), Le Creusot en 2018 jusqu'à janvier 2019 et donc à nouveau Paris, au musée du Louvre, de 2019 à 2020.Oui vous avez bien compté, cela fait six villes en France en dix ans, dont Le Creusot. Alors on comprend mieux pourquoi jusqu'au 6 janvier 2019, on s'est pressé à L'arc et pourquoi on est venu de la France entière au Creusot.Le seul et grand regret aura été que Pierre Soulages ne vienne pas au Creusot. Non pas qu'il n'a pas voulu. Mais parce qu'il avait finalement rebroussé chemin à cause d'une manifestation de gilets jaunes entre sa ville de Sète et la Vallée du Rhône.