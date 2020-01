JEU DE NOËL DE L'U.C.I.A : Jacqueline et Jean Frost ont reçu les clés de leur Kia Picanto

La remise des clés de la petite Kia Picanto a eu lieu ce vendredi soir au siège de l'UCIA



Après avoir dîné en ville, Jacqueline et Jean Frost sont rentrés au Breuil avec leur nouveau véhicule



JCP

Le jeu de Noël organisé par l’Union Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA) du Creusot et sa région, est arrivé dans sa phase finale ce vendredi soir, s'agissant pour les membres de l'association de commerçants, de recevoir et féliciter une nouvelle fois les gagnants de l'animation. Les Brogeliens Jacqueline et Jean Frost, les nouveaux propriétaires de la voiture Kia Picanto mise en jeu en décembre 2019 lors de l'opération commerciale, étaient assurément présents parmi d'autres gagnants. Ils ont d'ailleurs reçus très officiellement ce vendredi soir les clés de leur nouveau véhicule : « C'est une petite voiture pour la ville, que mon épouse veut conduire ! » a lancé Jean Frost, qui venait de décider de dîner dans un restaurant de la ville pour "arroser" l'événement.Cette sympathique réception s'est déroulée de manière très conviviale au siège de l'UCIA, en présence de plusieurs membres de l'association de commerçants entourant les membres du bureau co-présidé par Luc Coulon et Benjamin Ledoux. Dans son discours d'introduction, Luc Coulon a rappelé la bonne tenue de l'animation qui aura rassemblé 36 commerçants et a permis de rassembler 20 000 € d'investissement pour la dotation du jeu de Noël 2019.Bien sûr, le co-président de l'UCIA a remercié les fidèles clients pour leurs achats au sein des boutiques creusotines ainsi que les commerçants qui se sont impliqués dans le jeu. « Globalement le jeu s'est très bien déroulé ! » a t-il expliqué, après un petit rappel humoristique de certaines soirées très conviviales et marquantes.Luc Coulon a remercié également Frédéric Laignier le président de l'association de commerçants de L'Arche, la ville représentée par Sylvestre Coniau, adjoint au maire, délégué au logement, au commerce, à l'artisanat et à l'urbanisme, sans oublier Maître Mouriès chargé du bon déroulement du jeu.Pour sa part, abordant l'activité commerciale locale 2020, Benjamin Ledoux s'est dit très optimiste : « Nous allons innover encore plus cette année, nous voulons que notre association soit encore plus dynamique ! » a t-il affirmé, avant d'annoncer la concrétisation de deux gros projets dont le premier sera dévoilé en mars prochain. «L'UCIA est une vielle dame qui réagit. Ces deux nouveautés viendront compléter les habituelles animations comme les deux défilés de mode, le jeu de Noël en décembre...» a confirmé Luc Coulon.Comme toujours, Sylvestre Coniau a félicité les commerçants pour leur dynamisme : « Au nom du maire, je vous souhaite une bonne année 2020, nous vous souhaitons de belles actions commerciales...». Se tournant vers les gagnants, il les remercia d'avoir acheté localement : « Vos commerçants se battent pour vous offrir des produits de qualité, aidez-les...». Un message que Frédéric Laignier avait également lancé en direction des présents : « Acheter chez les commerçants locaux, c'est primordial, il faut que les Creusotins restent sur leur ville pour faire leurs achats...». La soirée s'est poursuivie dans la bonne humeur et autour du verre de l'amitié.