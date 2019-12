creusot-infos vous souhaite une très bonne année 2020

Cette nouvelle année sera mathématique où ne sera pas. Mais pas seulement…

Alain BOLLERY

En ces premières heures et premiers jours de la nouvelle année, toute l’équipe de creusot-infos vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et tout ce que vous voulez pour vous même et pour celles et ceux que vous aimez.En cette période de vœux, nous devons collectivement avoir une pensée pour celles et ceux qui souffrent, qui sont affectés par la maladie, qui sont dans la galère. Nous ne devons pas détourner les regards et nous devons chacune et chacun apporter ce que nous pouvons, pour amener du soleil dans le noir ou dans la grisaille.Cette année 2020 sera très mathématique. Elle sera en effet marquée par les élections municipales. En cette année, ceux qui gagneront auront finalement 20 sur 20, quand d’autres n’auront pas la moyenne. C’est la démocratie qui parlera et nous devons préserver cette démocratie qui est le meilleur rempart contre la haine qui trop souvent s’impose à la raison. Une haine qui s’exprime aveuglement sur les réseaux numériques, le plus souvent derrière de faux profils.Avoir 20 sur 20 en 2020 restera dans l’histoire. C’est le hasard du calendrier qui ainsi s’impose à tous. Y compris aux lycéens et aux collégiens qui eux aussi viseront le 20 sur 20. Nous leur souhaitons à toutes et à tous de connaître le bonheur de la réussite à un examen, bien souvent première porte d’entrée à leur avenir professionnel.Pour cette année exceptionnelle sur bien des points, avec aussi de grands rendez-vous sportifs, creusot-infos aura à cœur d’être un moteur autant qu’un témoin.Chaque jour de l’année qui passe, nous nous évertuons à rendre compte de l’actualité locale, de donner un prolongement médiatique aux expressions politiques ou syndicales, d’être aux côtés des associations, des organisateurs, dans la mesure de nos moyens. En ce sens, nous remercions chaleureusement les commerçants, les artisans, les entreprises qui choisissent creusot-infos pour leurs publicités, leurs communications. Tous nous assurent avoir des retours sur investissements et nous invitons tous nos fidèles internautes à leur faire encore plus confiance, à défendre nos entreprises, nos artisans, nos commerçants.Nous le répétons année après année depuis 2005, l’accès gratuit à tous les articles, les avis de décès mis en ligne gratuitement, nos reportages sur le terrain à vos côtés, sont possibles grâce à celles et ceux qui considèrent que creusot-infos est bien la référence sur Le Creusot et bien au-delà.Nous sommes attachés à cet accès gratuit à l’information. C’est dans notre ADN et c’est bien avec celui-ci que creusot-infos premier média web indépendant de Saône-et-Loire et de Bourgogne – Franche-Comté, fêtera ses 15 ans à l’automne prochain.15 ans en 2020, on n’y avait pas pensé, au début de l’aventure. Car cela paraissait si loin. Mais voilà, année après année, nous continuons de progresser, de régulièrement sortir des informations, parfois exclusives. Oh certes nous ne faisons pas toujours des gens satisfaits. Mais nous nous évertuons à être honnêtes, au nom d’une déontologie qui n’est pas un gros mot, mais qui est malheureusement trop souvent piétinée.En 2020 plus qu’en 2019, nous aurons à cœur de vous apporter encore plus d’informations, de continuer à être aux côtés de tous les clubs sportifs et pas seulement de ceux qui sont les plus hauts dans la hiérarchie. Nous le faisons aussi souvent que possible. Et quand d’autres sont dans la relâche le week-end et le dimanche, à creusot-infos nous sommes encore plus et toujours dans la mobilisation.Soyez en assurés, nous comptons bien poursuivre sur cette voie, sur ce chemin parfois semé d’embûches. Les mauvais coups qui nous sont parfois portés ne nous affectent pas, mais renforcent notre détermination. Et s’il faut à nouveau condamner des pratiques, nous les condamnerons, car quand nous défendons creusot-infos, c’est votre libre accès à l’information que nous défendons. Ce sont nos fidèles internautes que nous défendons. Avec passion, avec détermination, avec enthousiasme, avec raison.Au nom de toute l’équipe de creusot-infos, très très bonne année 2020 à toutes et à tous.